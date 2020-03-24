Нефть на рынке подскочила более чем на 5 %

Нефть на мировых рынках уверенно растет с ускорением темпов подъёма. Так, марка Brent прибавляет более 5%. За баррель по майским контрактам на бирже дают $28,39. Фьючерсы на марку WTI с поставками в том же месяце увеличилась до $24,64 за бочку, передает RT.

Рубль на открытии Московской биржи сегодня показывал уверенный рост, отыгрывая позиции у доллара и евро. Американская валюта торговалась на уровне 78,65 рубля, евро снизился до 85,14 рубля, отмечает РИА ФАН.

К этому часу наметился обратны тренд. За единицу американской валюты на бирже дают 78,80 рубля, евро стоит 86,70.

Между тем, нефтяному сопернику России предрекли скорый кризис. Аналитик влиятельного американского агентства Bloomberg считает, что Саудовскую Аравию и другие страны персидского залива ждут вскоре серьезные финансовые потери, передает Ura.ru.

Как написал в редакционной колонке эксперт Дэвид Фиклинг, ценовая война на нефтяных рынках приведет к тому, что неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет.

Даже в случае стоимости нефти в пределах $50-55 за баррель, саудовскую монархию накроет серьёзный кризис, приводит Газета.ру мнение аналитика. По его оценке, будущим поколениям персидских монархий уже никогда не светит то процветание, которого добились эти государства сегодня.

