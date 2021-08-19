Назван потенциальный объем поставок газа по «Северному потоку - 2»
Объем поставок газа в Европу по "Северному потоку - 2" до конца года может сравниться с запасами крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) "Газпрома". Об этом сообщила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Запасы газа в Европе уменьшились до минимальных объемов из-за аварии на Уренгойском заводе. "Газпром" снизил поставки по основному газопроводу "Ямал - Европа" и задействовал запасы ПХГ.
По словам Беловой, работа газопровода "Северный поток - 2" позволит увеличить поставки и избежать дефицита. "Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка четырех-пяти миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)", - цитирует директора РИА Новости.
В Редене расположено самое крупное хранилище "Газпрома" в Европе, оно вмещает 4,2 миллиарда кубометров газа, сообщается на сайте "Газпром экспорта". В настоящий момент ПХГ заполнено только на 6,7%.
При этом стоимость газа в Европе сохраняется на рекордно высоких уровнях. На хабе TTF в Нидерландах цена за тысячу кубических метров топлива накануне составляла около 564 доллара.
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