Набиуллина считает, что инфляция от падения рубля выдохлась

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предполагает, что ускорение роста цен в России, вызванное ослаблением национальной валюты и увеличенным спросом на некоторые товаров, скорее всего, исчерпано. Об этом она заявила в ходе онлайн-конференции для журналистов.

По словам главы регулятора, за последнюю неделю уровень инфляции колебался около нуля, а в течение 14 дней рост цен в годовом выражении стабильно находился на уровне чуть выше 3%. По оценке Набиуллиной, локального пика годовой инфляции в РФ следует ожидать предстоящим летом, передает ТАСС.

Глава ЦБ также поддержала позицию министра финансов Антона Силуанова о незыблемости бюджетного правила, которое, по ее словам, сумело доказать свою эффективность. В частности, она отметила, что не обсуждается никаких принципиальных изменений механизма накопления и расходования средств из Фонда национального благосостояния в зависимости от цены на нефть, и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня.

По оценке Набиуллиной, ситуация на рынках говорит о некотором снижении рисков финансовой стабильности. Зарубежные инвесторы вновь проявляют интерес к российским акциям и облигациям, показатели нестабильности валютного курса приближаются к границе нормальности, а доходности облигаций федерального займа опустились до минимальных исторических значений.

