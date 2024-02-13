На платформе «Смартека» представлены больше 180 практик Москвы

В базе платформы лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив размещен 181 проект Москвы, сообщила министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Москва является лидером по числу размещенных на платформе «Смартека» практик – на столицу приходится около 11% от общего числа представленных на портале региональных инициатив. Около 20% столичных проектов направлено на развитие предпринимательства, 18 процентов применяется в сфере здравоохранения и более 15% – в области социальной поддержки. Широко представлены московские решения в сфере образования, а также государственного и муниципального управления», – отметила министр.

Платформу «Смартека» создали для обмена лучшими практиками регионов России. Они могут представить здесь свои успешные кейсы и взять на вооружение опыт коллег. На сегодняшний день 43 проекта Москвы уже внедряются в 70 регионах страны – Краснодарском крае, Челябинской, Тюменской, Амурской и Свердловской областях, Приморском и Ставропольском краях и других.

По словам Багреевой, регионы особенно интересуются столичными решениями в области развития предпринимательства и образования. Среди лучших кейсов столицы министр назвала Портал поставщиков, создание цифровой карьерной среды в университете, сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

