Москва продала либо отдала в аренду на электронных торгах 134 участка

На электронных торгах по продаже и аренде участков под строительство частных домов за год реализовали 134 участка, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, в электронных торгах за год приняли участие порядка 1,7 тысячи человек. В общей сложности за год было реализовано больше 19 гектаров земли. Все договоры по результатам торгов также заключаются онлайн с помощью электронной подписи, что обеспечивает прозрачность и удобство всего процесса.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что больше всего участков реализовали в ТиНАО (114), 14 объектов было реализовано на востоке столицы, еще четыре – на западе, а также по одному объекту на северо-западе и севере Москвы. По словам Пуртова, самым популярным объектом оказался участок площадью 12,5 сотки в Солнцево.

Найти участок для возведения частного дома напрямую у города можно на Инвестиционном портале Москвы. В описании каждого лота доступны документация, фотографии, сведения о правилах проведения торгов, сроках проведения заявочных кампаний, а также дате торгов.

Москва выставляет на торги различное имущество, а в качестве витрины выступает Инвестиционный портал Москвы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, ведь весь процесс проходит онлайн.

