Москва поделилась с Харбином идеями экологичного транспорта и цифровизации
Москва на X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине (17–21 мая) представила свои достижения в транспорте, инфраструктуре и высоких технологиях, подчеркнув потенциал для сотрудничества с китайскими партнёрами. Возглавлявший делегацию министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин отметил стратегическую роль Харбина в развитии связей между странами. Он подчеркнул, что Китай остаётся ключевым партнёром Москвы, а в столице уже работают сотни китайских компаний.
На конференции «Современные практики устойчивого развития городов» министр рассказал о системном подходе Москвы к экологичному транспорту, снижению углеродного следа и цифровизации. Москва стала первым российским мегаполисом, опубликовавшим итоги реализации целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба АНО «МЦМС».
В рамках Дней Москвы прошли выставки, посвящённые исторической памяти, а также открытие экспозиции «Планета Чайковский». Встреча с российскими соотечественниками в Китае позволила обсудить вопросы поддержки и взаимодействия.
Делегация посетила пилотную зону свободной торговли провинции Хэйлунцзян, Новый район Харбина и индустриальные парки, где были проработаны новые направления сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах.
Визит московской делегации в Харбин завершился подписанием Программы сотрудничества между Правительством Москвы и Народным правительством Харбина на 2027–2029 годы. Документ закрепляет взаимодействие в торгово-экономической, научной, культурной и социальной сферах, подчёркивая динамичное развитие партнёрства.
