Московские конструкторы разработали новый высокоточный токарный станок
Московский научно-исследовательский инструментальный институт АО «ВНИИинструмент», находящийся под управлением ООО «РТ-Капитал», выпустил инновационный российский продукт – ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с внедренной системой числового программного управления «Мехатроника» российского производства. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, сегодня в Москве трудятся свыше 30 заводов, разрабатывающих и выпускающих станкоинструментальную продукцию. Новый станок, пояснил Овчинский, позволяет выполнять операции по металлообработке, в частности, для изготовления режущего инструмента. У него жесткая и термостабильная конструкция, которая позволяет выполнять обработку заготовок с микронной точностью.
По словам гендиректора ООО «РТ-Капитал» Семена Якубова, УТС-300 отличается станиной из синтетического гранита и подводкой жидкостного охлаждения к основным узлам: шпинделям со встроенными электродвигателями и сменным столам с направляющими качения. Это позволяет расширить область применения станка: кроме стандартных токарно-фрезерных работ, оператор может выполнять твердое точение заготовки. В ряде случаев станок успешно заменяет шлифовальное оборудование, что делает производство более выгодным.
Новый станок успешно конкурирует с похожей продукцией из Нидерландов, Швейцарии, Германии и США. Сейчас конструкторы заканчивают отладку всех его систем. Расчетный срок изготовления станка в базовой комплектации — семь месяцев. Ожидается, что в четвертом квартале 2023 года будут завершены разработка и контрактация изделия, а уже в 2024-2025 годах будет выпущено не менее 40 станков. Выставочный образец был показан на международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности — Металлообработка 2023» в Москве в мае 2023 года.
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