Мишустин запустил строительство Амурского газохимического комплекса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник по видеосвязи дал старт реализации проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК) – завода, который станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству базовых полимеров.
Власти придают большое значение проекту. По словам председателя правительства, это инвестиции в будущее, которые позволят дать импульс к развитию экономики всего региона, создать тысячи высокотехнологичных рабочих мест, улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, передаёт «Интерфакс».
Проект реализует компания «Сибур» при партнёрстве китайской госкорпорации Sinopec. Строительство синхронизируют с выходом на полную мощность Амурского ГПЗ, который обеспечит предприятие сырьём для переработки. Строительство и пусконаладочные работы на АГХК планируют завершить в 2024-2025 годах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru