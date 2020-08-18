Мишустин запустил строительство Амурского газохимического комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник по видеосвязи дал старт реализации проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК) – завода, который станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству базовых полимеров.

Власти придают большое значение проекту. По словам председателя правительства, это инвестиции в будущее, которые позволят дать импульс к развитию экономики всего региона, создать тысячи высокотехнологичных рабочих мест, улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, передаёт «Интерфакс».

Проект реализует компания «Сибур» при партнёрстве китайской госкорпорации Sinopec. Строительство синхронизируют с выходом на полную мощность Амурского ГПЗ, который обеспечит предприятие сырьём для переработки. Строительство и пусконаладочные работы на АГХК планируют завершить в 2024-2025 годах.

