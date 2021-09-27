Минсельхоз и производители договорились о ценах на мясо птицы

Минсельхоз РФ и производители договорились до конца текущего года поддерживать стабильные отпускные цены на тушку птицы, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что министерство намерено обратиться в Минпромторг РФ с целью определить коридор закупочных цен на птицу «с учётом сезонности производства».

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что розничная цена красной икры к новому 2022 году не будет превышать показателей прошлого года, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На ПродуктыМинсельхозПтицыМясо
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры