Минсельхоз и производители договорились о ценах на мясо птицы
Минсельхоз РФ и производители договорились до конца текущего года поддерживать стабильные отпускные цены на тушку птицы, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что министерство намерено обратиться в Минпромторг РФ с целью определить коридор закупочных цен на птицу «с учётом сезонности производства».
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что розничная цена красной икры к новому 2022 году не будет превышать показателей прошлого года, сообщает Ura.ru.
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