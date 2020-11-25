Минэнерго оценило возможности России в области экспорта водорода

В Минэнерго РФ заявили, что Россия способна экспортировать десятки миллионов тонн водорода при соблюдения ряда технологических условий. Об этом сообщает ТАСС.



В проекте Энергостратегии России расчеты оказались иными, специалисты оценили объем в 2 млн тонн к 2035 году. По утвержденному плану Россия должна стать одним из мировых лидеров в области производства и экспорта водорода. В октябре 2020 года кабмин утвердил дорожную карту, посвященную развитию водородной энергетики на ближайшие четыре года.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил о том, что потенциал российской водородной отрасли выше, чем оговорено в Энергостратегии. Он отметил, что необходима концепции развития водородной энергетики, а также ряд мер государственной поддержки.

Также, по словам замминистра, необходимо развивать технологии получения, транспортировки и хранения газа, а также улучшать нормативно-правовую базу для использования этого вида энергетики. Также Сорокин упомянул развитие кадрового потенциала и сотрудничества с зарубежными партнерами.

