Лукашенко: Ставки утильсбора в рамках ЕАЭС скоро превысят стоимость машин

Ставки утилизационного сбора в рамках ЕАЭС слишком высокие. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Автомобили 90-х возвращаются на дороги из-за утильбора

По его словам, растущие ставки «скоро могут превысить стоимость самих машин».

«На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. А сейчас... Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. О каком союзе можно говорить?», - поинтересовался белорусский лидер.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с «Радиоточкой НСН» предупредил, что новые правила утильсбора при ввозе в Россию автомобилей из стран ЕАЭС обернутся повышением цен на эти машины.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
