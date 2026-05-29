Лукашенко: Ставки утильсбора в рамках ЕАЭС скоро превысят стоимость машин
Ставки утилизационного сбора в рамках ЕАЭС слишком высокие. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, растущие ставки «скоро могут превысить стоимость самих машин».
«На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. А сейчас... Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. О каком союзе можно говорить?», - поинтересовался белорусский лидер.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с «Радиоточкой НСН» предупредил, что новые правила утильсбора при ввозе в Россию автомобилей из стран ЕАЭС обернутся повышением цен на эти машины.
