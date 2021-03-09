Курс евро опустился ниже 88 рублей
9 марта 202114:33
Евро впервые с сентября стоит меньше 88 рублей, следует из данных на сайте ММВБ.
Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 87,92 рубля.
Стоимость барреля нефти сорта Brent сейчас превышает отметку в 69 долларов, говорится в материалах на сайте Bloomberg.
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9 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru