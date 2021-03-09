Курс евро опустился ниже 88 рублей

Евро впервые с сентября стоит меньше 88 рублей, следует из данных на сайте ММВБ.

Сейчас европейская валюта торгуется на уровне 87,92 рубля.

Стоимость барреля нефти сорта Brent сейчас превышает отметку в 69 долларов, говорится в материалах на сайте Bloomberg.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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