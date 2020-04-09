Курс доллара упал ниже 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 75 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, по данным на 8 апреля 23:49 (мск) курс доллара снизился на 0,8% до уровня 74,9 рубля. На этой отметке последний раз доллар находится 17 марта текущего года.

Курс евро также показал снижение на 0,8% - до 81,22 рубля.

Накануне ЦБ снизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю. Курс евро - на 62 копейки меньше — 82,01 рубля, доллар - на 95 копеек, до 75,45 рубля.







