Курс доллара упал ниже 75 рублей
9 апреля 202000:55
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 75 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, по данным на 8 апреля 23:49 (мск) курс доллара снизился на 0,8% до уровня 74,9 рубля. На этой отметке последний раз доллар находится 17 марта текущего года.
Курс евро также показал снижение на 0,8% - до 81,22 рубля.
Накануне ЦБ снизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю. Курс евро - на 62 копейки меньше — 82,01 рубля, доллар - на 95 копеек, до 75,45 рубля.
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