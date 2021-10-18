Кудрин нашёл «прорыв» в финансировании здравоохранения
Руководитель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о значительном, «прорывном» увеличение расходов на здравоохранение в проекте бюджета на плановый трёхлетний период с 2022—2024 годы. На это он обратил внимание на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам при обсуждении проекта основного финансового закона.
По словам Кудрина, в течение трёх лет расходы на здравоохранение увеличатся на два триллиона рублей, или на 46% в реальном выражении. Глава СП также заявил о необходимости дополнительных трат на эти нужды в размере не менее одного триллиона рублей. Эти средства должны быть направлены на решение наиболее острых вопросов, отмечает RT.
При этом Кудрин признал, что в процентном соотношении расходы на здравоохранение в России наоборот сократятся - с 4,1% до 3,7%. Финансирование образования останется на том же уровне – около 3,8% валового внутреннего продукта.
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