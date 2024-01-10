Комплексное развитие территории преобразит участок на Фирсановском шоссе

Участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде преобразуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там расширят приют для животных и создадут ветпункт. Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок общей площадью 0,83 гектара расположен в Зеленоградском административном округе по адресу: Фирсановское шоссе, владения 15-19. Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 миллионов рублей», – отметил чиновник.

Сейчас на участке располагаются устаревшие склады и автосервисы, рядом находится муниципальный приют для животных.

Проект предполагает расширение приюта для кошек и собак, а также размещение большого ветеринарного пункта. Строительство такой инфраструктуры должно способствовать уменьшению числа бездомных животных в городе, а также дать им шанс на обретение новых хозяев, отметил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Сейчас в столице реализуется 188 проектов КРТ общей площадью примерно 2,45 тысячи гектаров.

