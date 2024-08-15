Кабмин РФ выделит дополнительно более 6,5 млрд рублей на поддержку туризма

Кабинет министров дополнительно профинансирует в объёме свыше 6,5 миллиарда рублей программу льготного кредитования инвестиционных проектов в туристической отрасли. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин.

По его словам, в данную программу включены десятки новых проектов в туризме. Средства, в частности, пойдут на строительство или реконструкцию номерного фонда гостиниц. Как подчеркнул Мишустин, власти рассчитывают на открытие аквапарков, горнолыжных комплексов, парков развлечений.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», расширить программу в мае распорядился президент РФ Владимир Путин. Согласно планам, в результате её реализации должны появиться не менее 59 тысяч гостиничных номеров. Число посетителей туристических объектов предполагается нарастить до 23 миллионов в год.

