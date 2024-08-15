Кабмин РФ выделит дополнительно более 6,5 млрд рублей на поддержку туризма
Кабинет министров дополнительно профинансирует в объёме свыше 6,5 миллиарда рублей программу льготного кредитования инвестиционных проектов в туристической отрасли. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин.
По его словам, в данную программу включены десятки новых проектов в туризме. Средства, в частности, пойдут на строительство или реконструкцию номерного фонда гостиниц. Как подчеркнул Мишустин, власти рассчитывают на открытие аквапарков, горнолыжных комплексов, парков развлечений.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», расширить программу в мае распорядился президент РФ Владимир Путин. Согласно планам, в результате её реализации должны появиться не менее 59 тысяч гостиничных номеров. Число посетителей туристических объектов предполагается нарастить до 23 миллионов в год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин РФ выделит дополнительно более 6,5 млрд рублей на поддержку туризма
- В Москве неизвестный поджег автомобиль Росгвардии
- СМИ: Продюсера Разина требуют признать иноагентом из-за угроз семье Шатунова
- Экс-чемпион UFC Нурмагомедов погасил долги по налогам
- Генич заявил, что Дзюба намерен перейти в «Крылья Советов»
- Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» выйдет в прокат 7 ноября
- Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия
- «В ближайшие дни»: Белый дом заявил, что Иран не отказался от атаки на Израиль
- Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение белорусской границы
- На льготные кредиты для поддержки туротрасли направят 6,5 миллиарда рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru