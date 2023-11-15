Хуснуллин сообщил о проектировании новой железной дороги в Крым
Проходящая через новые регионы железная дорога в Крым находится на стадии проектирования, заявил в ходе форума «Транспорт России» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Слова представителя кабмина приводят СМИ.
Хуснуллин уточнил, что транспортная артерия свяжет Ростовскую область и Крым. По его словам, некоторые участки построенной еще в советское время железной дороги проходят недалеко от линии соприкосновения.
Вице-премьер отметил, что новая железная дорога нужна для увеличения пропускной способности маршрута. Окончательного решения пока нет, добавил он.
Ранее Хуснуллин пообещал в течение трех лет восстановить многоквартирные дома и крупные производственные площадки в Мариуполе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru