Глава МЭР исключён из группы по стратегическому развитию и нацпроектам

Правительство Российской Федерации приняло решение исключить министра экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в рабочую группу вместо Решетникова включена его заместитель Полина Крючкова.

Ранее сегодня на совещании по мерам поддержки экономики в связи с эпидемией коронавируса президент РФ Владимир Путин подверг критике Решетникова за то, что тот не владеет полной информацией том, как реализуются соответствующие решения в конкретных случаях.

Глава государства обратился к министру с требованием внимательнее посмотреть, как реализуются эти решения, какое количество денег кому выделено, чтобы «владеть ситуацией вживую».

