Глава МЭР исключён из группы по стратегическому развитию и нацпроектам
Правительство Российской Федерации приняло решение исключить министра экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, в рабочую группу вместо Решетникова включена его заместитель Полина Крючкова.
Ранее сегодня на совещании по мерам поддержки экономики в связи с эпидемией коронавируса президент РФ Владимир Путин подверг критике Решетникова за то, что тот не владеет полной информацией том, как реализуются соответствующие решения в конкретных случаях.
Глава государства обратился к министру с требованием внимательнее посмотреть, как реализуются эти решения, какое количество денег кому выделено, чтобы «владеть ситуацией вживую».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru