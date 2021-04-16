Грузоперевозчики не выпускают облигации, но выходят на IPO и готовят слияния

Первая грузовая компания (ПГК) пока не планирует новых выпусков облигаций в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Каратаев. Он пояснил, что в компании готовы использовать все доступные на рынке инструменты для привлечения денежных средства – кредиты, лизинг, облигации, но подчеркнул, что облигации неосновной способ привлечения.

«На этот год облигации будут менее востребованным инструментом, но в будущем мы готовы рассматривать все способы», - добавил он.

На данный момент компания рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO), но считает преждевременным сообщать о сроках в нынешней рыночной ситуации. «Мы всегда говорили, что компания технически готова к IPO, и мы сохраняем интерес к первичному размещению акций», - пояснил гендиректор.

По словам Каратаева, IPO позволит использовать акции при проведении сделок, так как компания планирует не только укреплять лидерские позиции в полувагонах и крытых вагонах, но и не исключает возможности приобретения транспортных компаний.

В ноябре прошлого года оператор грузовых железнодорожных перевозок в сообщении о стратегии развития до 2023 года отмечал, что готов инвестировать около 80 миллиардов рублей в развитие сервиса и расширение парка. Топ-менеджер отметил, что речь может идти о разных способах увеличения подвижного состава. По его словам, в прошлом году общий парк вагонов компании вырос примерно на 6 тысяч, при этом ПГК не только покупает вагоны, но и арендует их.

Глава ПГК назвал вполне достижимыми планы по закупке 7 тысяч таких платформ и отметил, что их может быть и больше. Более того, компания планирует наращивать парк платформ и войти в топ-3 компаний по этому направлению, не исключает возможности слияния с каким-либо игроком на рынке контейнерных перевозок.

