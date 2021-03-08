«Газпром» поставил в Великобританию первую партию «зеленого» сжиженного газа

Англо-голландская компания Shell Global LNG Limited приняла первую европейскую партию сжиженного газа с нулевым выбросом двуокиси углерода, которая была поставлена компанией «Газпром», сообщает «Свободная пресса».



Груз, предназначенный для потребителей на внутреннем рынке Великобритании, был доставлен из Мурманска танкером LNG Megrez на терминал Dragon LNG в Уэльсе.

Гендиректор компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова отметила, что природный газ - самый чистый ископаемый вид топлива, с точки зрения производимых выбросов.

В компании Shell рассказали, что в среднем партия СПГ объёмом около 70 тысяч тонн выделяет примерно 240 тысяч тонн эквивалента двуокиси углерода по всей цепочке создания стоимости. Углеродный след компании «Газпром» и Shell компенсируют совместно сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB).



Ранее в «Газпроме» заявили, что сильные морозы привели к рекордному росту спроса на газ в Москве и Московской области. По данным компании суточное потребление газа приблизилось к значениям 2007 года.

