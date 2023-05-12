«Себе в убыток»: Немецкий политолог Рар назвал альтернативных поставщиков газа для Европы
Сегодня в мире идет достаточно болезненное и сложное перераспределение нефтяных рынков, однако усилия специалистов позволяют обходиться без существенных потрясений, сказал НСН Александр Рар.
Венгрия и Сербия не планируют отказываться от российских нефтяных поставок, однако вынуждены терпеть из-за этого колоссальное давление. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что исключение будет сделано для Венгрии, Чехии и Словакии. Рар отметил, что такое заявление не стало чем-то неожиданным.
«Фактически год назад Германия, равно как и большинство стран Евросоюза, приняла решение отказаться от российской нефти из-за конфликта на Украине. Даже несмотря на очень сильный рост цены на нефть в Европе, давление на Россию будет увеличиваться. Объясняется это тем, что внутри Евросоюза расставлены приоритеты — политики ЕС до последнего будут сражаться на стороне Украины, даже в убыток себе. Но есть такие страны, как Венгрия и Сербия, которые будут требовать для себя исключения из правил и получать нефть и газ из России. Во всяком случае, они официально заявляют, что не хотят отказываться от российских поставок. Конечно, на них тоже оказывается колоссальное давление», — сказал Рар.
Собеседник НСН также рассказал об альтернативном поставщике нефти для Евросоюза.
«Европа делает все для того, чтобы диверсифицировать свои поставки и закупки нефти и газа. Сейчас ЕС покупает нефть из Венесуэлы, которую раньше брать не хотели. И это при том, что в Венесуэле тоже, как они говорят, у власти находится диктатор. Но Евросоюз идет на это, чтобы навредить России. Также приобретаются нефть и сжиженный газ из Америки, арабская нефть. Думаю, даже дойдет до того, что будут снова закупать нефть в Иране», — добавил политолог.
Рар указал на то, что было ошибкой Москвы считать, будто бы вся Европа зависит от России.
«Просто у России были сравнительно дешевые нефть и газ, от которых выигрывали обе стороны. Но считать, что Европа пропадет без российских ресурсов, тоже неправильно. Повторюсь, мы видим, что ЕС по политическим причинам готов действовать себе в ущерб, получая нефть и газ из других источников», — отметил собеседник НСН.
Немецкий политолог также заявил о снижении цен на газ и объяснил, по каким причинам это происходит.
«В Германии хотят запретить с 2024 года газовое и нефтяное отопление. Все переходит на обновляемые источники, примеру ФРГ последует и вся Западная Европа. Нужно за этим внимательно смотреть. Думаю, цены опять поднимутся, когда будет зима, когда нужно будет снова закачивать газ в хранилища», — сделал прогноз Рар.
В заключение собеседник НСН рассказал о перераспределении мировых рынков нефти и газа.
«Удивительно, но при политике жесточайшей изоляции относительно такой громадной страны, как Россия (к слову, одного из главных поставщиков нефти и газа на мировые рынки), цена на нефть не идет резко вверх. Объясняется это перераспределением рынков. Оно достаточно болезненное и сложное, но специалистам удается избегать крупных потрясений и катастроф. Россия зарабатывает деньги на продаже газа и нефти, реализовывая их в азиатские страны. В свою очередь государства Латинской Америки и частично арабские страны, которые ранее продавали газ в Азию, сейчас тащат свою нефть в Европу», — подытожил он.
Ранее в Министерстве финансов России заявили, что поступления в российский бюджет от нефтегазовой отрасли сократились на 52%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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