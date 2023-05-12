«Себе в убыток»: Немецкий политолог Рар назвал альтернативных поставщиков газа для Европы

«Фактически год назад Германия, равно как и большинство стран Евросоюза, приняла решение отказаться от российской нефти из-за конфликта на Украине. Даже несмотря на очень сильный рост цены на нефть в Европе, давление на Россию будет увеличиваться. Объясняется это тем, что внутри Евросоюза расставлены приоритеты — политики ЕС до последнего будут сражаться на стороне Украины, даже в убыток себе. Но есть такие страны, как Венгрия и Сербия, которые будут требовать для себя исключения из правил и получать нефть и газ из России. Во всяком случае, они официально заявляют, что не хотят отказываться от российских поставок. Конечно, на них тоже оказывается колоссальное давление», — сказал Рар.

Собеседник НСН также рассказал об альтернативном поставщике нефти для Евросоюза.

«Европа делает все для того, чтобы диверсифицировать свои поставки и закупки нефти и газа. Сейчас ЕС покупает нефть из Венесуэлы, которую раньше брать не хотели. И это при том, что в Венесуэле тоже, как они говорят, у власти находится диктатор. Но Евросоюз идет на это, чтобы навредить России. Также приобретаются нефть и сжиженный газ из Америки, арабская нефть. Думаю, даже дойдет до того, что будут снова закупать нефть в Иране», — добавил политолог.

Рар указал на то, что было ошибкой Москвы считать, будто бы вся Европа зависит от России.

«Просто у России были сравнительно дешевые нефть и газ, от которых выигрывали обе стороны. Но считать, что Европа пропадет без российских ресурсов, тоже неправильно. Повторюсь, мы видим, что ЕС по политическим причинам готов действовать себе в ущерб, получая нефть и газ из других источников», — отметил собеседник НСН.

Немецкий политолог также заявил о снижении цен на газ и объяснил, по каким причинам это происходит.