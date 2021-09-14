Финансист не исключил, что стоимость газа в Европе превысит 1000 долларов

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что причиной рекордного роста стоимости природного газа в Европе связано с «паникой на бирже», сообщает NEWS.ru.

По его словам, цены растут из-за того, что весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит в Азию, где более высокие котировки, а «Газпром» сократил объёмы прокачки в Европу, предполагая приступить к поставкам голубого топлива по первой нитке «Северного потока - 2».

По мнению Юшкова, всё этом может привести к тому, что стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысит отметку в 1000 долларов.

Эксперт добавил, что увеличение стоимости природного газа - позитивное явление для России, так как в бюджет страны поступает больше средств.

Ранее цена газа в Европе побила рекорд и превысила 800 долларов за тысячу кубометров, сообщает RT.

