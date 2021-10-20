Еврокомиссия предупредила о риске закрытия компаний из-за цен на газ

Европейские предприятия могут начать закрываться в связи с резко подорожавшей энергией. О таких рисках предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.

Одной из причин скачка она назвала восстановление мировой экономики. Однако, по её словам, стоимость газа подталкивает вверх и цены на электроэнергию. Как подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, в таких условиях многие семьи уже с трудом сводят концы с концами, а компании оказались на грани прекращения деятельности.

Председатель Еврокомиссии констатировала, что «Газпром» строго выполнял долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако не стал отвечать дополнительными поставками в ответ на более высокий спрос, как это было ранее.

Для снижения зависимости от импорта фон дер Ляйен призвала к диверсификации поставщиков. Одновременно, по её словам, необходимо интенсифицировать переход к более чистой энергетической системе, вместе с тем, сохраняя газ в качестве «переходного топлива».

