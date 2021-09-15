Евро упал к рублю до минимума за 13 месяцев
Европейская валюта дешевеет относительно рубля, который укрепляется вслед за подорожанием нефти на мировых рынках. В течение торгов на Мосбирже в среду, 15 сентября евро обновил минимум с августа 2020 года.
После 17.00 евровалюта падала до 85 рублей, 65 копеек. В эти минуты она торгуется в районе 85,83 рубля. Доллар США дешевел на 39 копеек - до 72,51 рубля. Стоимость нефти марки Brent прибавила 3,1%, поднявшись до 75,9 доллара. Это максимальное значение с 30 июля.
Газ в Европе продолжает ставить рекорды, сегодня на пике его цена достигала $970 за одну тысячу кубометров с поставками в октбре, после чего стабилизировалась в районе $880. Всего с начала торгов цена голубого топлива подскочила почти на 10%.
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