Эксперты: Москва стала мощным хабом для пилотирования новых проектов

Столичные власти одобрили планы строительства трех новых объектов в рамках программы создания мест приложения труда: административно-делового комплекса в районе Лефортово, многофункционального общественного комплекса в Хорошевском районе и общеобразовательной школы в Кунцеве. Открытие объектов позволит трудоустроить более 15 тысяч москвичей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь член московского регионального отделения «Деловой России», зампред комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) Алексей Хижняк назвал столицу мощным хабом для пилотирования новых проектов: программы комплексного развития территорий, работы с особыми экономическими зонами и технопарками, продемонстрировала, что такое офсетные контракты, и показала пример построения региональных мер поддержки бизнеса и их синхронизации с федеральными программами и институтами развития.

В этот перечень попала и программа создания мест приложения труда. Ее цель — обеспечение сбалансированной застройки спальных районов, принимая во внимания потребность москвичей в рабочих местах, сокращение маятниковой миграции в центр Москвы, уменьшение нагрузки на общественный транспорт и трафика на столичных улицах.

Данная программа будет реализовываться и в других российских регионах. Этому способствуют тренд на урбанизацию, появление крупных жилых комплексов, транспортный коллапс и необходимость привлечения крупных застройщиков.

Хижняк также назвал строительство в рамках программы новых объектов в Москве логичным продолжением застройки указанных районов крупными жилыми массивами. «Создание в этих районах высокоэффективной и высокопроизводительной экосистемы — это знаковый пример реализации столичной программы создания мест приложения труда», — резюмировал он.

