Эксперта удивили претензии ФАС к сотовым операторам по поводу свободы конкуренции

«Сотовые операторы работают на нескольких рынках: B2B, B2C, B2G – с органами государственной власти. Для всех корпоративных клиентов, чтобы их удержать, делают всевозможные скидки вплоть до минимально возможных цен – до одного рубля, как один оператор в Петербурге, который за эту цену стал обслуживать Смольный. Правда, потом не справился и ушел. Конкуренция заставляет операторов идти на различные ухищрения, и если в процедурах тендеров нет каких-то нарушений, то доказать недобросовестное поведение операторов, мне кажется, трудно. К тому же органы госвласти стали платить меньше, бюджет только выиграл, так что тут я вижу какую-то нелогичность. ФАС нужно разъяснить, что она имеет в виду. Никакого удара по репутации компаний это не нанесет», - подчеркнул он.

Напомним, в прошлом года ФАС оштрафовала «Билайн», МТС и «МегаФон» за внутрисетевой роуминг.