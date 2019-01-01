Эксперта удивили претензии ФАС к сотовым операторам по поводу свободы конкуренции
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН выразил недоумение претензиям к МТС, «Билайн» и Tele2.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сотовых операторов МТС, «Билайн», Tele2 нарушителями закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, сотовые операторы заключали на разных условиях договоры с частными компаниями и организациями с госучастием. Госструктуры таким образом платили в несколько раз, а иногда на порядки меньше. ФАС намерена подвергнуть компании-нарушители крупным штрафам.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН выразил недоумение решением ФАС.
«Сотовые операторы работают на нескольких рынках: B2B, B2C, B2G – с органами государственной власти. Для всех корпоративных клиентов, чтобы их удержать, делают всевозможные скидки вплоть до минимально возможных цен – до одного рубля, как один оператор в Петербурге, который за эту цену стал обслуживать Смольный. Правда, потом не справился и ушел. Конкуренция заставляет операторов идти на различные ухищрения, и если в процедурах тендеров нет каких-то нарушений, то доказать недобросовестное поведение операторов, мне кажется, трудно. К тому же органы госвласти стали платить меньше, бюджет только выиграл, так что тут я вижу какую-то нелогичность. ФАС нужно разъяснить, что она имеет в виду. Никакого удара по репутации компаний это не нанесет», - подчеркнул он.
Напомним, в прошлом года ФАС оштрафовала «Билайн», МТС и «МегаФон» за внутрисетевой роуминг.
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