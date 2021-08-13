Экономика РФ выросла впервые с начала пандемии
Валовой внутренний продукт Российской Федерации во втором квартале текущего года, по предварительной оценке, прибавил 10,3% в годовом выражении. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Относительно второго квартала 2019 года ВВП увеличился на 1,7%.
Предварительная оценка ВВП Росстатом основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Ранее ведомство подтвердило оценку падения ВВП страны в первом квартале нынешнего года на уровне 0,7% в годовом выражении.
Последний раз экономика РФ показывала положительную динамику в первом квартале 2020 года: +1,4% на фоне только что начинавшейся пандемии коронавируса. Все последующие отчетные периоды объем ВВП сокращался.
По данным статистического ведомства, пассажирооборот во II квартале вырос на 250%; розничный товарооборот прибавил 23,5%, а оптовый - 19,8%. Обрабатывающие производства выросли на 11,4%, грузооборот увеличился на 9,9%, а добыча полезных ископаемых - на 7,8%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru