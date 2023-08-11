Ефимов: В Москве построят 24 школы и детсада в рамках программы КРТ

В Москве будут построены 14 детских садов и 10 школ в рамках программ комплексного развития территорий, утвержденных в первом полугодии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города», - сказал Ефимов.



По его словам, эти детсады смогут принять 3,2 тыс. малышей, а школы – 7,2 тыс. учеников. Заместитель мэра добавил, что новостройки появятся на Пресне, в Черемушках, Котловке, Медведково и ряде других столичных районов в восьми округах



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках 13 утвержденных проектов будут построены 3,5 млн квадратов жилья и более 2,5 млн квадратов другой недвижимости.



«В новых микрорайонах будет создано более 64 тыс. рабочих мест», – добавил Гаман.



Со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что образовательные учреждения строятся в Москве с прицелом на будущее, а не только с учетом сегодняшних потребностей.



Напомним, в рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

