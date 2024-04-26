Ефимов: В Даниловском районе Москвы возведут новый квартал по городской программе
Современный городской квартал возведет оператор в рамках программы комплексного развития территорий в Даниловском районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
«Три неэффективно используемых участка общей площадью 9,37 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. На них построят современный городской квартал, где появится почти 257,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта превысят 98 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,5 миллиарда рублей. В результате создадут около 3,4 тысячи рабочих мест», – рассказал Ефимов.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на протяжении семи лет инвестор возведет на этой территории более 163 тысяч квадратных метров жилья и около 94 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Кроме того, в этом районе появятся: образовательный центр, состоящий из школы и детского сада, колледж, гостиница со спортивным центром, а также офисы, отделения банков, магазины, кафе, бистро и рестораны.
В Москве многофункциональные городские кварталы создаются по программе комплексного развития территорий на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
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