Ефимов: Участок в Бескудниковском районе реорганизуют по программе КРТ

Неэффективно используемую территорию на севере столицы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На участке площадью около двух гектаров построят почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов», - сказал он.

По словам Ефимова, инвестиции в реализацию проекта превысят 50 млрд рублей, а в бюджет будут поступать 1,6 млрд рублей каждый год. Заммэра подчеркнул, что после редевелопмента площадки будет создано 4,6 тысячи рабочих мест.

Так, территория располагается на Дмитровском шоссе и находятся рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы». Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что на участке планируется построить гостиницу на 250 номеров общей площадью свыше 27 тысяч «квадратов» и современный административно-деловой комплекс общей площадью свыше 132 тысяч квадратных метров, включая офисы, отделения банков и страховых компаний.

Также в рамках проекта предусмотрено строительство подземного паркинга. На части территории будет сформирована парковая зона. Кроме того, на участке проведут работы по благоустройству и озеленению, а также обустройству тротуаров и проездов, в том числе для спецтехники.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводится комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.

