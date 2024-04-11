Ефимов: Технопарк на северо-западе Москвы получил от города льготу на аренду земли
Город предоставил столичному технопарку льготу на аренду земельного участка на северо-западе Москвы. Компания сможет вложить сэкономленные средства в собственное развитие, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, – 0,01 процента от кадастровой стоимости. Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 гектара получил технопарк “Текон”. За счет поддержки города он сможет ежегодно экономить около 950 тысяч рублей», – рассказал заммэра.
Участок располагается на 3-й Хорошевской улице. Статус технопарка организация, которая занимается промышленной автоматизацией, микроэлектроникой и информационными технологиями, получила в пять лет назад.
По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, технопарк уже пользуется льготами от города на аренду двух других участков, экономя на этом больше 3,6 миллиона рублей в год.
Технопарк может пользоваться льготами по аренде в случае, если ежегодно подтверждает свой статус.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что две компании получили с нчала года льготы на аренду земли в Москве для эксплуатации и строительства технопарков.
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