Ефимов: Реорганизация территорий позволит создать три тысячи рабочих мест в ЮВАО

Неэффективно используемые и неиспользуемые участки земли в ЮВАО города Москвы ждет реорганизация в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект данного решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Шесть участков общей площадью 32,52 га, расположенных недалеко от станции метро “Некрасовка”, входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Согласно проекту решения, здесь планируется построить более 608 тысяч квадратных метров недвижимости», — заявил вице-мэр. По его словам, всего на развитие участков будет потрачено свыше 62 млрд рублей, а в бюджет Москвы ежегодно будет поступать более 1,5 млрд рублей. Кроме того, отметил Ефимов, воплощение в жизнь проектов создаст более 3000 рабочих мест в районе Некрасовка.

Сегодня большая часть площадок, которые планируется реорганизовать, не застроена и не используется. Реорганизацией займутся правообладатели, городской оператор либо инвестор, который может определиться по итогам торгов.

В свою очередь министр столичного правительства, глава московского Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на реорганизуемых площадках появятся 483,3 тысячи «квадратов» жилья и 119,04 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальности недвижимости, в частности, четыре школы для 2500 учеников и два детсада для 600 маленьких москвичей. Также здесь появятся ТЦ, офисы, банки, магазины, страховые компании, фитнес-центры, кафе, парикмахерские и аптеки. Кроме того, здесь может быть построен производственно-складской комплекс суммарной площадью порядка 6000 «квадратов».

В рамках программы (КРТ) строятся многофункциональные городские кварталы на месте неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон. Здесь появляются дороги, необходимая инфраструктура и жилье. Сегодня в столице реализуются 188 проектов КРТ суммарной площадью порядка 2,45 тысячи га.

