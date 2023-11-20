Ефимов: Реорганизация территорий позволит создать три тысячи рабочих мест в ЮВАО
Неэффективно используемые и неиспользуемые участки земли в ЮВАО города Москвы ждет реорганизация в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект данного решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Шесть участков общей площадью 32,52 га, расположенных недалеко от станции метро “Некрасовка”, входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Согласно проекту решения, здесь планируется построить более 608 тысяч квадратных метров недвижимости», — заявил вице-мэр. По его словам, всего на развитие участков будет потрачено свыше 62 млрд рублей, а в бюджет Москвы ежегодно будет поступать более 1,5 млрд рублей. Кроме того, отметил Ефимов, воплощение в жизнь проектов создаст более 3000 рабочих мест в районе Некрасовка.
Сегодня большая часть площадок, которые планируется реорганизовать, не застроена и не используется. Реорганизацией займутся правообладатели, городской оператор либо инвестор, который может определиться по итогам торгов.
В свою очередь министр столичного правительства, глава московского Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на реорганизуемых площадках появятся 483,3 тысячи «квадратов» жилья и 119,04 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальности недвижимости, в частности, четыре школы для 2500 учеников и два детсада для 600 маленьких москвичей. Также здесь появятся ТЦ, офисы, банки, магазины, страховые компании, фитнес-центры, кафе, парикмахерские и аптеки. Кроме того, здесь может быть построен производственно-складской комплекс суммарной площадью порядка 6000 «квадратов».
В рамках программы (КРТ) строятся многофункциональные городские кварталы на месте неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон. Здесь появляются дороги, необходимая инфраструктура и жилье. Сегодня в столице реализуются 188 проектов КРТ суммарной площадью порядка 2,45 тысячи га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стрелков объяснил мотивацию своего выдвижения на следующие президентские выборы
- СМИ: «Квартет И» убрал «Несчастный случай» из спектакля «День радио»
- Фильм «По щучьему велению» снова возглавил кинопрокат в России
- После падения обломков БПЛА в Электростали никто не пострадал
- Трамп поздравил Милея с победой фразой из своего предвыборного лозунга
- Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
- На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей
- В Аргентине исключили вступление страны в БРИКС
- Большегруз снес автобусную остановку во Владивостоке
- США обозначили направления сотрудничества с новым руководством Аргентины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru