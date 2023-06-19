Ефимов: Производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть

В период с января по апрель в Москве было выпущено на 32 процента больше одежды, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные предприятия выпускают обувь, классические костюмы, школьную и спортивную формы, вязаные, трикотажные изделия и другие.

Также наблюдается рост выпуска спецодежды – в 2,2 раза. Город получил более 483 тысячи изделий, вдвое больше трикотажной и вязаной одежды, в том числе 569 тысяч пар обуви.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в московской легкой промышленности работают более 250 предприятий при участии порядка 10 тысяч сотрудников. Отрасль увеличила объемы выпуска также благодаря возможностям освободившегося рынка, отметил он.

