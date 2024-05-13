Ефимов: Право на комплексное развитие незастроенного участка в Южном Бутове выставят на торги
По программе КРТ будет реорганизована территория на юго-западе Москвы. Инвестора для реализации проекта определят по результатам торгов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок площадью 25,19 гектара в районе Южное Бутово подлежит редевелопменту в рамках комплексного развития незастроенных территорий. Инвестиции в проект превысят 37 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации оценивается более чем в 437 млн рублей. Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест. В ближайшее время право на редевелопмент выставят на торги», – уточнил Ефимов.
Участок находится на Остафьевском шоссе, в пешей доступности от станции Щербинка МЦД-2. Сейчас на территории находятся шиномонтаж, автосервис и складские помещения.
Глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что на реконструируемом участке возведут 144,4 тысячи кв метров жилья и 66,3 тысячи кв метров социальных общественно-деловых строений. Планируется построить медицинский центр и образовательный комплекс со школой для 1,3 тысячи учеников, а также детский сад для 300 детей. Помимо этого, на объекте будет дошкольное учреждение для 250 человек, физкультурно-оздоровительный комплекс, кафе и рестораны, офисы, торговые центры, банковские отделения и центры культуры и досуга.
Гаман отметил, что на участке выполнят все необходимые работы по благоустройству.
Программа КРТ введена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и применяется к земельным участкам, которые находятся в собственности города или тем, на которые государственная собственность не разграничена. Целью программы является создание многофункциональных городских объектов на месте бывших промышленных зон или участков, которые используются не неэффективно.
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