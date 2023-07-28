Ефимов: Обороты московской сферы платных услуг за пять месяцев выросли на 7,5%
Московские предприятия оказали жителям столицы за первые пять месяцев текущего года платные услуги на общую сумму 1,2 трлн рублей. Это на 7,5% больше, чем за тот же период 2022 года в сопоставимых ценах. Наибольший вклад в эту цифру внесли транспортные компании, а также предприятия сферы туризма, культуры и образования. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, столичные бизнесмены сумели адаптироваться к нынешним реалиям и занимают свободные ниши. При этом в среднем по стране соответствующие показатели сферы услуг продемонстрировали прирост 3,5% по сравнению с прошлым годом, добавил Ефимов.
В столичном Департаменте экономической политики и развития отметили, что самую активную динамику с января по май 2023 года показали организации культуры и спорта (оборот вырос более чем на 20% и достиг 48 млрд рублей). На втором месте расположились транспортные услуги (прирост составил более 18%, общая сумма — 376 млрд рублей). Третье место у образовательных сервисов — 13,2%, 101,4 млрд рублей. На четвертом месте — гостиничный и туристический бизнес: прирост почти 10%, общая сумма — 43,7 млрд рублей.
Отмечается, что Москва — один из крупнейших и наиболее развитых мировых мегаполисов. По многим параметрам она успешно конкурирует с крупнейшими городами планеты с 2010 года, а динамично растущая экономика и высокий уровень развития помогают столице оставаться драйвером развития для России в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru