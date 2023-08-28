Ефимов: 15 столичных проектов победили в «Лучшем промышленном дизайне России»

Сегодня в Москве подвели итоги премии «Лучший промышленный дизайн России» по трем номинациям: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий», рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, победителями премии стали 20 проектов, 15 из которых – столичные. Ефимов отметил, что направление промышленного дизайна активно развивается в Москве. Так, в городе уже зарегистрировали более 30 дизайн-студий и бюро.

«Промышленный дизайн – еще одно из перспективных направлений промышленности. Он позволяет создавать удобные, функциональные и вместе с тем эстетичные товары, что дает компаниям возможность привлечь больше потребителей, повысить свою конкурентоспособность на рынке», – рассказал заммэра.

Сама премия «Лучший промышленный дизайн России» появилась только летом этого года благодаря правительству Москвы при поддержке Минпромторга и Минкульта России. Уточняется, что больше 500 компаний со всей страны заявились на участие в конкурсе. Чтобы определить победителя, специалисты ставили оценки интерьеру, мебели, транспортным средствам, объектам городского дизайна, упаковке продуктов, дизайн в стиле хай-тек в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Также была возможность получить приз зрительских симпатий по итогам народного голосования, в котором поучаствовали больше 100 тысяч человек.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о некоторых столичных проектах - победителях премии. Так, столичная компания «Моторика» представила многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением, а резидент «Технополиса Москва» компания «Некст-Т» показала умные остановки с солнечными панелями. Кроме того, компания «ЭЛВИС-НеоТек» создала устройство социального мониторинга за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями. Московская компания по производству лазерного оборудования «Лассард» продемонстрировала лазерный комплекс для резки.

