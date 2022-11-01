Добыча газа в России уже сократилась на 18,6 процентов
Газпром в январе-октября добыл 344 миллиардов кубометров газа, что на 78,8 миллиардов меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба газового монополиста.
«Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. Мировой спрос сократился более чем на 40 миллиардов кубометров газа. В этом снижении около 85% — это доля 27 стран ЕС», - говорится в сообщении.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 миллиарда кубометров газа — на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года.
В Газпроме отметили, что в подземные хранилища газа в Европе закачено 68,6 миллиардов кубометров газа, но и это не может гарантировать прохождение зимы и отопительного сезона. В Украине запасы газа составляют 14,6 миллиардов кубометров, а необходимо – 19 миллиардов кубометров.
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