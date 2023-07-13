Число столичных индивидуальных предпринимателей превысило 400 тысяч
В Москве зарегистрировано более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Таким образом, за год количество столичных ИП увеличилось на 7,6%, отметил Ефимов. По его словам, такой рост наблюдается благодаря льготным налоговым режимам для микробизнеса и удобству цифровой регистрации. Также ИП активно начали развиваться, занимая освободившуюся нишу после ухода западных брендов.
В департаменте экономической политики и развития Москвы рассказали, что самой популярной сферой для индивидуальных предпринимателей стала торговля. Порядка 31% всех московских ИП заняты в торговле, 17% - в строительстве, в сфере консалтинга работает 9,3%, в ИТ-сектор подались 5,4% ИП, а на обрабатывающих производствах заняты 4,4% столичных индивидуальных предпринимателей.
Отмечается, что Москва оказывает поддержку малому бизнесу, что обеспечивает ИП уверенность в завтрашнем дне. На поддержку города могут рассчитывать предприятия общепита, такси, каршеринг, а также инновационные проекты. В дополнение, индивидуальные предприятия могут получить льготные кредиты, субсидии и иные преференции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru