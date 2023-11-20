Более 142 тысяч обращений обработал чат-бот на Портале поставщиков за три года

Более 142 тысяч обращений поступило в чат-бот на Портале поставщиков с ноября 2020 года. Виртуальный помощник находит ответы на различные вопросы пользователей — от регистрации до участия в закупочных процедурах.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на портале, созданном в 2013 году, зарегистрированы свыше 56 тысяч муниципальных и государственных заказчиков из 40 российских регионов, а также более 310 тысяч предпринимателей. Ежедневно здесь заключаются порядка 1500 контрактов. Только в текущем году, заявил вице-мэр, услугами чат-бота воспользовались 37,4 тысячи раз.

Для обращения к чат-боту нужно нажать на красную иконку сообщения в левой части экрана. В диалоговом окне можно выбрать одну из шести самых актуальных тем, получить справку о регистрации на портале, узнать, как участвовать в котировочной сессии, ознакомиться с регламентом ресурса, процессом выбора и добавления продукции, а также с инструкцией для поставщиков по работе с платформой. В поле для ввода можно сформулировать свой вопрос. В ответ чат-бот либо предложит соответствующие статьи, либо соединит пользователя с оператором. Общаясь с оператором, можно загрузить документ для более детальной и адресной консультации.

В свою очередь глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков заявил, что чаще всего чат-бот отвечает на вопросы, связанные с началом и процессом работы на Портале поставщиков, правилами участия в закупках и формированием каталога продукции. Длительность консультации в среднем не превышает пяти минут.

Сервисы и функции Портала поставщиков постоянно развиваются. Благодаря этому работа с ресурсом становится все более простой и понятной. Оптимизация портала позволила уменьшить почти на 30% количество поступающих запросов в 2023 году.

В Москве активно развивается предпринимательство. Портал поставщиков способствует этому, помогая продавать товары, работы и услуги, что особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей; свыше 90% работающих на платформе поставщиков представляют малый и средний бизнес.

За техническое развитие Портала поставщиков отвечает Департамент информационных технологий города Москвы, а функциональным заказчиком является столичный Департамент по конкурентной политике.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно получить на сайте economy.mos.ru.

