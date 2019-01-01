Экономика
Ранее СМИ сообщили о задержании предпринимателя по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс».
Бойко-Великого начали допрашивать по делу о растрате
19 июня22:19
Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого находится на допросе, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Аверьянов.
Речь идет об уголовном деле, возбужденном по статье о присвоении или растрате.
Ранее СМИ сообщили о задержании предпринимателя по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс».
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Криминал
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