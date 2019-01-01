Бойко-Великого начали допрашивать по делу о растрате

Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого находится на допросе, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Аверьянов.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по статье о присвоении или растрате.

Ранее СМИ сообщили о задержании предпринимателя по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс».

