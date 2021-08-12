Биржевая цена бензина установила новый рекорд

Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже в ходе торгов прибавила на 0,82% и установила новый рекорд. По данным Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость бензина Аи-92 составила 58,031 тысячи рублей за тонну.

При этом цена бензина Аи-95 выросла на 0,79%, достигнув 59,436 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо, напротив, подешевело, потеряв 0,42% стоимости: теперь его цена составляет 51,02 тысячи рублей за тонну.

Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) прекратили рост, который отмечался в течение последней недели. В ходе торгов стоимость тонны СУГ снизилась на 0,82%, до 52,916 тысячи рублей.

Кроме того, топочный мазут за день подешевел на 0,46% (21,618 тысячи рублей за тонну), а топливо для реактивных двигателей — на 0,54%, до 49,14 тысячи рублей за тонну.

