Белоусов заявил о сложном периоде для экономики страны
Врио председателя правительства Андрей Белоусов заявил о вступлении России в сложный период экономической жизни. Об этом сообщает РБК.
С данным заявление Белоусов выступил на совещании с президентом Путиным, посвященном обсуждению мер поддержки экономики и социальной сферы. По словам врио премьер-министра, большая часть предприятий, входящих в перечень пострадавших от пандемии отраслей, получает необходимые меры поддержки. Белоусов также подчеркнул, что усиливается спрос на так называемые "зарплатные кредиты", кабмин получает около 2 тыс заявок в сутки - больше, чем ожидалось.
Еврокомиссия ранее передавала, что экономика РФ пострадает в два раза сильнее, чем после введения санкций в 2015 году. Объем ВВП России может снизиться на 5%. Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что российская казна может потерять 4 трлн рублей.
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