Белоруссия и Россия нашли консенсус в вопросе цены на газ

Минск может получить скидку на российский газ уже в 2021 году. Об этом после встречи с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.



Отвечая на вопросы журналистов, Семашко заявил, что стороны продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году и нашли консенсус в главных вопросах, сообщает РИА "Новости". При этом посол Белоруссии не стал вдаваться в подробности беседы с Миллером, отметив, что они "плодотворно поработали, поговорили".



В настоящее время российский газ Белоруссии продают по 127 долларов за тысячу кубометров. Минск настаивает на снижении. Владимир Семашко отметил, что решаться это вопрос будет поэтапно и какие-то шаги будут уже с 1 января 2021 года. Что касается общего рынка в Союзном государстве, то его, по мнению дипломата, можно создать уже с 1 января 2022 года.

