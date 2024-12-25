Алиханов: Минпромторг прорабатывает запуск промкластера в Таджикистане
Россия прорабатывает вопрос запуска промышленного кластера в Таджикистане. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
«На данный момент в активной степени проработки находится проект по запуску промышленного кластера в Таджикистане», — указал министр.
По его словам, запланировано российское управление объектом. Заинтересованность в размещении в промкластере проявили предприятия легкой промышленности, машиностроения, химического комплекса, производители электротехнического оборудования из РФ.
Кроме того, российская сторона договорилась с партнерами из Таджикистана об особых налоговых режимах, которые будут действовать для будущих резидентов.
Ранее Антон Алиханов предложил обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать покупателям отечественные аналоги иностранных брендов, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru