Виктора Фисенко назначили первым заместителем министра здравоохранения РФ

Заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко назначен на должность первого заместителя министра здравоохранения России. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Фисенко работал в Приморском крае директором департамента здравоохранения. В марте 2020 года он получил должность заместителя министра здравоохранения РФ.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и средств реабилитации для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сообщает RT. Глава кабмина уточнил, что это первый транш в рамках работы фонда «Круг добра», на его финансирование которого в текущем году предусмотрено 60 миллиардов рублей.

