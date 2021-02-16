Виктора Фисенко назначили первым заместителем министра здравоохранения РФ
Заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко назначен на должность первого заместителя министра здравоохранения России. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Фисенко работал в Приморском крае директором департамента здравоохранения. В марте 2020 года он получил должность заместителя министра здравоохранения РФ.
Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и средств реабилитации для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сообщает RT. Глава кабмина уточнил, что это первый транш в рамках работы фонда «Круг добра», на его финансирование которого в текущем году предусмотрено 60 миллиардов рублей.
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