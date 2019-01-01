В США врачу за убийство 25 пациентов грозит 375 лет тюрьмы

43-летнего врача Уильяма Хьюзела в США обвиняют в убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет. По данным следствия, смерть людей наступала из-за того, что медик назначал им несовместимую с жизнью дозу болеутоляющих лекарств, сообщает РИА Новости. Дозы превышали норму от 10 до 40 раз.

Мотивы Хьюзела не раскрываются, его адвокат заявляет, что он лишь хотел облегчить боль своих подопечных, а не убивать их, пишет «Свободная пресса».

Если вина медика будет доказана, то ему грозит до 375 лет заключения.







