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Если вина медика будет доказана, то ему грозит до 375 лет заключения.
В США врачу за убийство 25 пациентов грозит 375 лет тюрьмы
6 июня11:26
43-летнего врача Уильяма Хьюзела в США обвиняют в убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет. По данным следствия, смерть людей наступала из-за того, что медик назначал им несовместимую с жизнью дозу болеутоляющих лекарств, сообщает РИА Новости. Дозы превышали норму от 10 до 40 раз.
Мотивы Хьюзела не раскрываются, его адвокат заявляет, что он лишь хотел облегчить боль своих подопечных, а не убивать их, пишет «Свободная пресса».
Если вина медика будет доказана, то ему грозит до 375 лет заключения.
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