В Москве завершилась проходка тоннелей Некрасовской линии метро

В столице завершилось строительство двухпутных тоннелей Некрасовской линии метро между станциями «Косино» и «Нижегородская». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Нижегородская».

Глава Строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин напомнил, что станция «Нижегородская» войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Рязанская», где будут сходиться Некрасовская и Большая кольцевая линии метро, МЦК и Горьковское направление МЖД.

«Будет четыре полноценных платформы, которые должны быть увязаны в одно целое, и только распределительный уровень под землей всех помещений будет 23 тысячи квадратных метров. Это шесть пятиэтажных домов, и всё это под землей. И конечно, всё это запустить, увязать… Плюс ветка, отходящая на Большую кольцевую линию, плюс пересечение с действующей линией железной дороги и МЦК – целый мегапроект», – сказал Марат Хуснуллин.

Первый участок Некрасовской линии из четырех станций 3 июня запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Управляющей компанией по строительству новых линий и станций московской подземки является АО «Мосинжпроект».



