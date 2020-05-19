В лесу Челябинска найдено полсотни новых служебных иномарок





В Челябинске обнаружили около полусотни новых автомобилей Toyota Camry в районе озера Смолино. Как сообщает «Челябинск онлайн», машины появились там около шести месяцев назад. По данным источника издания, многие машины совершенно новые – их купили на бюджетные средства специально под саммиты.

Уточняется, что машины стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. По данным портала, автомобили осенью 2019 года приобрел областной комбинат транспортного обеспечения для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в Челябинске. В общей сложности было куплено 56 иномарок на 120 миллионов рублей.

В то же время, в правительстве Челябинской области заявили, что эти машины предназначены на замену других служебных автомобилей правительственных учреждений региона, которые выработали свой ресурс. Их отогнали на территорию центра реабилитации, чтобы обеспечить охрану.

