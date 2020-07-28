Собянин: МЦД с момента запуска проекта перевезли 80 млн пассажиров

Мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции конечную станцию МЦД-2 «Курско-Рижский» - «Нахабино».

«Хороший подарок ко Дню железнодорожника - в воскресенье праздник, который мы отмечаем как не просто общероссийский, но и городской, потому что миллионы людей перемещаются на пригородном транспорте. Если бы этого не было, я думаю, наступил бы коллапс. Для Москвы это очень важно. Работа, которую проводят Российские железные дороги, стала частью городской инфраструктуры, неотъемлемой частью города. Сегодня открываем замечательный вокзал - «Нахабино». Это конечная точка - Нахабино - Подольск МЦД. Важнейшее направление», - сказал Собянин.

Он отметил, что с момента открытия МЦД прошло менее года, но за это время было построено или реконструировано 13 станций, которые по своим масштабам сопоставимы с вокзалами.

«В целом, с начала пуска проекта уже 80 млн пассажиров. В дальнейшем мы планируем вместе Российскими железными дорогами, с коллегами из Подмосковья построить еще 14 вокзалов», - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы по реконструкции станции «Нахабино» велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов и заняли меньше двух лет. Отмечается, что станция «Нахабино» оборудована комфортной кассовой и турникетной зонами, светодиодным освещением, электронными табло, стойками экстренной связи, видеонаблюдением, системой пожарной сигнализации и санузлами. На станции возвели две островные платформы с навесами на всю длину и надземный пешеходный переход, который обеспечивает выходы по обе стороны железнодорожных путей.

По данным пресс-службы, в результате реконструкции станции «Нахабино» построен новый пригородный вокзал Подмосковья, площадь которого составляет 8,5 тыс. «квадратов».

Также сообщается, что благодаря реконструкции пропускная способность станции «Нахабино» выросла почти в три раза – с 3,5 тыс. до 10 тыс. человек в час. По подсчетам специалистов, в 2020 году станцией будет пользоваться 21 тысяча пассажиров в сутки, а в 2025 году - уже около 30 тысяч человек. Ожидается, что через несколько лет ежегодный пассажиропоток «Нахабино» может достигнуть 10,5-11 миллионов человек.

В материалах также отмечается, что с открытия МЦД на них построены уже пять новых станций, завершена реконструкция восьми действующих станций, а на семи станциях - продолжается. В планах на ближайшее годы - завершить строительство еще семи новых станций. В их числе три станции МЦД-1 - «Петровско-Разумовское», «Илимская» и «Дмитровская», и четыре станции МЦД-2 - «Марьина Роща», «Котляково», «Печатники» и «Щукинская», которая заменит станцию «Покровское-Стрешнево». В итоге к 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а число пересадок - до 27.



