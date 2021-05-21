Синоптики рассказали о дожде и ветре в Москве
В столице 21 мая ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Александр Синенков.
В Москве температура воздуха поднимется до плюс 15-17 градусов, а в области этот показатель составит от 13 до 18 градусов тепла. Синенков отметил, что в столице будет облачно с прояснениями, временами дожди.
Ожидается порывистый ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба.
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